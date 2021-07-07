Сестра трагически погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы Ромина пыталась покончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщает tn.com.ar.
Отмечается, что 29-летняя девушка была госпитализирована в одну из аргентинских клиник с признаками попытки совершить суицид. На ее шее были обнаружены следы от веревки. Также девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Сестра футболиста находится в реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние девушки оценивается как критическое.
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Отметим, что через несколько месяцев после трагической смерти Эмилиано Салы умер его отец Орасио Сала.
Смерть Эмилиано Салы: что известно
- Аргентинский футболист погиб в авиакатастрофе в январе 2019 года после своего трансфера из "Нанта" в "Кардифф".
- Частный самолет, на котором Сала летел из Франции в Англию, потерпел крушение над Ла-Маншем.
- В январе в обломках самолета на дне залива было найдено тело Салы.
- В авиакатастрофе погиб также пилот самолета Дэвид Ибботсон.
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