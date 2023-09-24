"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии.

В субботу, 23 сентября, состоялся поединок пятого тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" встречался с "Сассуоло".

Игра проходила на стадионе "Мапеи" в городе в Реджо-нель-Эмилия и завершился неожиданной победой хозяев поля со счетом 4:2.

Счет в игре был открыт на 12-й минуте - отличился полузащитник "Сассуоло" Арман Лорьенте. На 21-й минуте встречи "Ювентусу" удалось сравнять счет благодаря автоголу Виньи. В концовке первого тайма хозяевам поля удалось во второй раз выйти вперед - гол забил Доменико Берарди.

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На 78-й минуте встречи гости счет сравняли - мяч с передачи Николо Фаджоли забил Федерико Кьеза. И все же, "Ювентусу" очков набрать в этой игре не суждено было. На 82-й минуте нападающий "Сассуоло" Андреа Пинамонти забил третий мяч в ворота гостей. А жирную точку в игре поставил защитник туринцев Федерико Гатти, который ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в собственные ворота.

"Сассуоло" - "Ювентус" - 4:2

Голы: Лорьенте, 12, Берарди, 41, Пинамонти, 82, Гатти, 90+5 (автогол) - Винья (автогол), 21, Кьеза, 78

Обзор матча:

После пяти сыгранных туров у "Сассуоло" 6 очков в активе. Команда занимает 11 место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с 10 баллами идет на четвертой строчке.

В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" сыграет против "Лечче", а "Сассуоло" встретится с миланским "Интером".

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