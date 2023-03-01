Победу "старой синьоре" принесли голы Куадрадо, Данило, Бремера и Рабьо.

Во вторник, 28 февраля, состолся поединок 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались два туринских клуба - "Ювентус" и "Торино".

Победу в дерби одержали футболисты "Юве".

Счет в игре был открыт уже на 2-й минуте - игрок "Торино" Янн Карамо забил после передачи Алессандро Буонджорно. На 16-й минуте ветеран "Ювентуса" Хуан Куадрадо сравнял счет, забив после передачи Костича. На 43-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия вновь вывел "Торино" вперед во второй раз, но снова удержать преимущество гости не смогли. Спустя всего три минуты "Ювентус" ответил голом бразильского крайнего защитника Данило.

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Во второй половине встречи одержать победу "Юве" помог бывший игрок "гранатовых" Глейсон Бремер. Центральный защитник сначала забил сам, а после отдал результативную передачу на Адриена Рабьо.

"Ювентус" - "Торино" - 4:2

Голы: Куадрадо, 16, Данило, 45+1, Бремер, 71, Рабьо, 81 - Карамо, 2, Санабрия, 43

Ювентус: Щесны, Данило, Бремер (Бонуччи, 90), Алекс Сандро, Куадрадо (Де Шильо, 69), Фаджоли, Барренчеа (Погба, 69), Рабьо, Костич, Ди Мария (Кьеза, 69), Влахович (Кин, 86)

Торино: Милинкович-Савич, Джиджи (Гравиллон, 84), Схурс, Буонджорно, Синго, Линетти (Риччи, 74), Илич, Родригес (Войвода, 75), Миранчук, Санабрия, Карамо (Радоньич, 60 (Сек, 75))

Предупреждения: Родригес, Риччи

Обзор матча:

Стоит отметить, что в этом матче впервые после возвращения в "Ювентус" на поле появился полузащитник Поль Погба. Он принял участие в официальной игре впервые за 315 дней.

Победа в этой игре позволила "Ювентусу" подняться на седьмое место в Серии А. В активе "старой синьоры" 35 набранных очков (с учетом штрафа в 15 баллов). "Торино" находится на десятой строчке с 31 баллом.

В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" 5 марта сыграет против "Ромы", а "Торино" 6 марта померяется силами с "Болоньей".

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