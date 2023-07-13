Эшли Янг подписал контракт с "Эвертоном" до лета 2024 года.

Легендарный экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг подписал контракт с "Эвертоном".

Как сообщает официальный сайт ливерпульского клуба, опытный игрок перешел в стан "ирисок" на правах свободного агента.

Соглашение 38-летнего англичанина с "Эвертоном" рассчитано до лета 2024 года.

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С 2021 по 2023 год Янг играл в составе "Астон Виллы". В конце мая он покинул бирмингемский клуб и стал свободным агентом.

В сезоне 2022/23 опытный футболист сыграл 29 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

Отметим, что в последние годы Эшли Янг выступает на позиции левого крайнего защитника. Таким образом, в "Эвертоне" именитый англичанин станет прямым конкурентом украинца Виталия Миколенко.

Добавим, что Эшли Янг продолжительный период времени защищал цвета "Манчестер Юнайтед" и стал легендой этого клуба. За "красных дьяволов" англичанин сыграл 261 матч, забил 19 голов и отдал 43 голевых передачи.

Также в своей карьере Янг играл за "Уотфорд" и миланский "Интер".

Эшли Янг является чемпионом Англии и Италии, а также победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.

За национальную сборную Англии он сыграл 39 матчей и забил 7 голов.

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