Жизнь 28-летнего футболиста удалось спасти благодаря счастливой случайности.

В воскресенье, 12 февраля, у защитника луганской "Зари" Олега Данченко случился инфаркт на тренировке.

Как сообщает "ТаТоТаке", у 28-летнего футболиста трижды останавливалось сердце, но врачи сумели реанимировать защитника и отправили его в больницу.

Отмечается, что спасти жизнь футболисту удалось благодаря счастливой случайности: рядом с тренировочным полем "Зари" проходил семинар Австрийского футбольного союза, в котором принимали участие медики с дефибриллятором. Именно благодаря им и удалось снова запустить сердце игрока.

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Сейчас Данченко находится в реанимации. Прогнозов по поводу его будущего в футболе врачи пока что не дают. Возможно, игроку понадобится операция.

Стоит отметить, что за время карьеры ни в одном клубе у Данченко не были обнаружены проблемы с сердцем.

Напомним, в январе прошлого года жена Олега Данченко Виктория трагически погибла в результате автокатастрофы. ДТП произошло на трассе Киев - Одесса.

Олег Данченко перешел в "Зарю" в январе прошлого года из греческого клуба АЕК. Луганский клуб арендовал защитника на полтора года с опцией выкупа.

В составе "Зари" правый защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах, записав себе в актив одну голевую передачу.

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