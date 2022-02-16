Австрийский "Зальцбург" был близок к победе, но пропустил на последней минуте.

В среду, 16 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА австрийский "Зальцбург" принимал на стадионе "Ред Булл Арена" немецкую "Баварию". Поединок завершился сенсационной ничьей.

Первый тайм этой игры прошел при тотальном контроле мяча "Баварии", однако на результате это не отобразилось. Мюнхенский клуб создал больше моментов у ворот "Зальцбурга", однако забить в первой половине игры удалось именно хозяевам поля. На 21-й минуте игры отличился Чиквубуйке Адаму. Стоит отметить, что австрийский футболист начинал этот матч на скамейке запасных и появился на поле на 12-й минуте вместо получившего травму Акафора.

Во втором тайме преимущество "Баварии" было еще большим. И в самой концовке игры все же им удалось сравнять счет и вырвать ничью. Гол на 90-й минуте забил Коман.

Стоит отметить, что футболисты мюнхенского клуба контролировали мяч более 65% игрового времени, нанесли 21 удар по воротам "Зальцбурга", но для победы этого не хватило.

"Зальцбург" - "Бавария" - 1:1

Голы: Адаму, 21 - Коман, 90

"Зальцбург": Кен, Р. Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер, Капальдо, Камара, Н. Зайвальд (Сучич, 80), Аронсон, Акафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 86)

"Бавария": Ульрайх, Павар, Зюле, Л. Эрнандес, Киммих, Толиссо (Забитцер, 80), Гнабри (Чупо-Мотинг, 77), Мюллер, Коман, Левандовски, Сане.

Видео голов:

Ответный матч "Зальцбург" и "Бавария" сыграют 8-го марта. Игра пройдет на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Добавим, что в этот день был сыгран еще один матч 1/8 финала ЛЧ, в котором миланский "Интер" в родных стенах принимал "Ливерпуль". Игра завершилась победой английского клуба со счетом 2:0.

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