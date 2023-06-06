Лондонский "Тоттенхэм" назначил главным тренером австралийца Ангелоса Постекоглу.

Лондонский "Тоттенхэм" удивил назначением нового главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт "шпор", клуб возглавил австралийский специалист Ангелос Постекоглу.

Контракт с 57-летним тренером подписан на четыре года. Постекоглу приступит к работе с "Тоттенхэмом" 1 июля 2023 года. На данный момент неизвестно, кто войдет в тренерский штаб команды.

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Прежним местом работы Ангелоса Постекоглу был шотландский "Селтик". Австралиец возглавлял "кельтов" с лета 2021 года.

Вместе с Постекоглу "Селтик" дважды выиграл шотландскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также один раз стал обладателям Кубка Шотландии.

Напомним, лондонский "Тоттенхэм" заканчивал текущий сезон с временным тренером Райаном Мэйсоном, который принял команду после отставки итальянского специалиста Антонио Конте.

В турнирной таблице АПЛ сезона 2022/2023 "Тоттенхэм" финишировал на восьмом месте и впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.

Ранее УНИАН сообщал, что имя нового главного тренера объявил лондонский "Челси", цвета которого защищает украинский вингер Михаил Мудрик.

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