"Барселона" впервые в истории проиграла три подряд домашних матча в одном сезоне.

В воскресенье, 24 апреля, на стадионе "Камп Ноу" в рамках перенесенного матча 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Барселона" принимала "Райо Вальекано". Гости одержали сенсационную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в этом поединке был забит на 7-й минуте встречи - Альваро Гарсия отправил мяч в ворота Марка Тер Штегена после передачи от Иси Палазона.

Несмотря на все попытки "сине-гранатовых" отыграться и на тотальное преимущество на поле, у подопечных Хави ничего не вышло, и они потеряли очки в этом поединке.

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: А. Гарсия, 7

"Барселона": Тер Штеген, Дест (Лангле, 46), Араухо, Э. Гарсия (Траоре, 71), Альба, Ф. Де Йонг (Гонсалес, 60), Бускетс, Гави, Дембеле, Обамеянг (Л. Де Йонг, 71), Торрес (Депай, 60)

"Райо Вальекано": Дмитриевски, Баллиу, Мараш, Катена, Ф. Гарсия, Комесана (Сисс, 56), Валентин (Трехо, 67), Палазон (Эрнандес, 87), Лопес (Мата, 87), А. Гарсия, Нтека (Наварро, 56)

Предупреждения: Л. Де Йонг (81), Дембеле (89), Альба (90+3), Гави (90+13) - Комесана (37), Баллиу (69), Палазон (85), Эрнандес (90+5), Трехо (90+6), Катена (90+12)

Обзор матча:

Комментарий главного тренера "Барселоны" Хави после матча:

"Мы заслуживали гораздо большего, однако не показали тот характер, который должны были. Мы старались, но мяч не шел в ворота. Очень похоже на то, что было в матче с "Кадисом". Это наша реальность. Мы находимся в сложной ситуации. Мы все еще в зоне Лиги чемпионов, но усложнили себе жизнь. Есть игры, в которых тяжело. Мы пропустили первый гол и не отреагировали должным образом. Это игры, в которых, если вы выходите вперёд, у вас всё под контролем", - приводит слова Хави Marca.

Добавим, что "Барселона" впервые в истории потерпела три домашних поражения подряд в одном сезоне. Отмечается, что в истории команды был момент, когда команда потерпела три домашних поражения подряд, но это произошло в конце сезона-1997/1998 и начале сезона-1998/1999.

Напомним, 14 апреля "Барселона" проиграла в ответном четвертьфинале Лиги Европы с "Айнтрахом" (2:3) и вылетела из турнира. 18 апреля каталонский клуб на своем поле уступил "Кадису" со счетом 0:1.

Фиаско "Барселоны" максимально приблизило "Реал" к чемпионскому титулу

"Реал" находится в шаге от досрочного чемпионства в Примере. Для того, чтобы "королевский клуб" стал чемпионом Испании, команде необходимо набрать одно очко в пяти матчах.

После того, как "Барселона" потерпела неожиданное поражение с "Райо Вальекано", каталонцы остались на втором месте в турнирной таблице с 63 очками за пять туров до конца чемпионата. "Реал", в свою очередь, находится на первом месте в Примере, записав в свой актив 78 очков.

Таким образом, если "Реал" наберет хотя бы одно очко в последних пяти играх, то станет недосягаемым для ближайших преследователей и завоюет свой 35-й чемпионский титул в Испании.

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