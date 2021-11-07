Дин Смит возглавлял клуб с 2018 года.

В рамках 11-го тура английской Премьер лиги "Астон Вилла" проиграла в гостях "Саутгемптону". После этого поражение руководство команды решило принять меры.

Как сообщает официальный сайт бирмингенского клуба, главный тренер "львов" Дин Смит отправлен в отсавку.

Клуб поблагодарил Смита за сотрудничество и заявил, что вскоре сообщит болельщикам имя нового наставника команды.

Читайте такжеШевченко впервые прокомментировал свое назначение тренером ДженоаШотландский специалист руковолил командой с октября 2018 года. За период своей работы, Смит смог вернуть "Астон Виллу" в английскую Премьер лигу, а также вывести в финал Кубка английской лиги, где они проиграли "Манчестер Сити".

Ранее УНИАН сообщал, что лондонский "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера Нуну Санту и на его место пригласил именитого итальянского специалиста - Антонио Конте.

"Астон Вилла": результаты в сезоне

"Астон Вилла" занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 10 очков за 11 туров. От зоны вылета команду отделяет всего 2 очка.

"Вилла" проиграла пять матчей кряду в рамках АПЛ.

Команда вылетела из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала, проиграв "Челси".

Свой следующий матч "Астон Вилла" сыграет 20 ноября в рамках АПЛ против "Брайтона" на своем поле.

Автор: Владимир Медяник