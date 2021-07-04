Украина пропускала в каждом своем матче на Евро.

Сборная Украины установила антирекорд чемпионатов Европы по количеству матчей подряд с пропущенными голами.

Об этом сообщает Sport.ua.

Украинская сборная пропускала голы во всех 11 матчах на чемпионатах Европы (в трех - на Евро-2012, в трех - на Евро-2016 и в пяти - на Евро-2020).

По продолжительности серии с пропущенными голами "желто-синие" обошли сборную Румынии, которая в период с 1984 по 2008 год пропускала в десяти матчах подряд на чемпионатах Европы. Румыны прервали эту серию сыграв вничью с Францией (0:0) на Евро-2008.

Далее в этом списке идут сборные Франции и России (по 9 матчей подряд с пропущенными голами).

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Отметим, что в 11 матчах на чемпионатах Европы сборная Украины пропустила 19 голов.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь