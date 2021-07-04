Сборная Украины установила антирекорд чемпионатов Европы по количеству матчей подряд с пропущенными голами.
Об этом сообщает Sport.ua.
Украинская сборная пропускала голы во всех 11 матчах на чемпионатах Европы (в трех - на Евро-2012, в трех - на Евро-2016 и в пяти - на Евро-2020).
По продолжительности серии с пропущенными голами "желто-синие" обошли сборную Румынии, которая в период с 1984 по 2008 год пропускала в десяти матчах подряд на чемпионатах Европы. Румыны прервали эту серию сыграв вничью с Францией (0:0) на Евро-2008.
Далее в этом списке идут сборные Франции и России (по 9 матчей подряд с пропущенными голами).
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Отметим, что в 11 матчах на чемпионатах Европы сборная Украины пропустила 19 голов.
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.
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