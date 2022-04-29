УАФ договорилась о проведении товарищеского поединка с менхенгладбаской "Боруссией".

Сборная Украины определилась с первым спарринг-партнером во время подготовки к стыковому матчу отбора ЧМ-2022 с Шотландией.

УАФ договорилась о проведении товарищеского поединка с менхенгладбаской "Боруссией". Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Встреча пройдет 11 мая на стадионе "Боруссия Парк". По информации СМИ, все собранные на матчи средства немецкая сторона передаст на помощь Украине.

Хронологически этот контрольный матч для сборной Украины может быть не первым. Ориентировочно 6-8 мая национальная команда проведет еще один спарринг или двусторонку.

На данный момент "Боруссия" М занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Планы сборной Украины на май-июнь