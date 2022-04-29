Сборная Украины определилась с первым спарринг-партнером во время подготовки к стыковому матчу отбора ЧМ-2022 с Шотландией.
УАФ договорилась о проведении товарищеского поединка с менхенгладбаской "Боруссией". Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Встреча пройдет 11 мая на стадионе "Боруссия Парк". По информации СМИ, все собранные на матчи средства немецкая сторона передаст на помощь Украине.
Хронологически этот контрольный матч для сборной Украины может быть не первым. Ориентировочно 6-8 мая национальная команда проведет еще один спарринг или двусторонку.
На данный момент "Боруссия" М занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Планы сборной Украины на май-июнь
- В течение мая сборная Украины проведет несколько товарищеских встреч, соперники и даты будут известны позже.
- 1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.
- Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.