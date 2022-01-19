19 января стартовал чемпионат Европы-2022 по мини-футболу. Сборная Украины в первом туре играла против хозяина турнира - Нидерландов. Поединок прошел на арене "Ziggo Dome" в Амстердаме.
"Желто-синие" открыли счет в дебюте матча и выиграли первый тайм (в футзале он длится 20 минут). Однако в начале второй половины встречи Нидерланды отыгрались и даже вышли вперед. На 30-й минуте хозяева забили в третий раз. За две минуты до финального свистка наши ребята отквитали один мяч, но все равно минимально уступили.
Заметим, что перед началом игры букмекеры записывали в фавориты украинцев с большим отрывом, но случилось не так как предполагалось - Нидерланды сотворили сенсацию.
Нидерланды - Украина - 3:2
Голы: Саадуни (22), Аттаиби (24), Бузамбу (30) – Зварыч (1), Шотурма (38)
В другом матче Португалия победила Сербию со счетом 4:2. 23 января Украина сыграет против Сербии.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- Украина попала в группу А к Сербии, Португалии и Нидерландам.
- 16 сборных участвуют в соревнованиях. Они поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, начнется со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступают 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.