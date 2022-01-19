"Желто-синие" потерпели обидное поражение.

19 января стартовал чемпионат Европы-2022 по мини-футболу. Сборная Украины в первом туре играла против хозяина турнира - Нидерландов. Поединок прошел на арене "Ziggo Dome" в Амстердаме.

"Желто-синие" открыли счет в дебюте матча и выиграли первый тайм (в футзале он длится 20 минут). Однако в начале второй половины встречи Нидерланды отыгрались и даже вышли вперед. На 30-й минуте хозяева забили в третий раз. За две минуты до финального свистка наши ребята отквитали один мяч, но все равно минимально уступили.

Заметим, что перед началом игры букмекеры записывали в фавориты украинцев с большим отрывом, но случилось не так как предполагалось - Нидерланды сотворили сенсацию.

Нидерланды - Украина - 3:2

Голы: Саадуни (22), Аттаиби (24), Бузамбу (30) – Зварыч (1), Шотурма (38)

В другом матче Португалия победила Сербию со счетом 4:2. 23 января Украина сыграет против Сербии.

Евро-2022 по футзалу: главное