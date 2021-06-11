Футболисты сборной Украины / фото facebook.com/alex.glyvynskyy
Сборная Украины прилетела в Амстердам, где проведет свой первый матч на Евро-2020 - против сборной Нидерландов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-атташе украинской сборной Александр Глывинский.
Перед вылетом в столицу Нидерландов "желто-синие" провели тренировку в Бухаресте - столица Румынии является базовым городом для команды на турнире.
Команда успешно совершила перелет и уже заселилась в отель - пятизвездочный Hyatt Regency Amsterdam.
фото facebook.com/alex.glyvynskyy
Читайте такжеЕвро-2020: где будет жить сборная Украины во время турнира (фото)
Нидерланды - Украина: перед матчем
- Поединок Нидерланды - Украина состоится 13 июня в Амстердаме. Матч начнется в 22.00.
- Украинцы выступают в группе С, где их соперниками также будут Австрия и Северная Македония.
- Сборная Украины накануне Евро-2020 сыграла три товарищеских матча. Подопечные Шевченко сначала едва не проиграли Бахрейну, затем уверенно одолели Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова, а завершили "желто-синие" подготовку к престижному турниру разгромом Кипра.
- Нидерланды провели два спарринга в рамках подготовки к чемпионату Европы. "Оранжевые" обыграли со счетом 3:0 Грузию, а также расписали мировую с Шотландией - 2:2.
- Ранее команды играли друг против друга дважды, и оба раза это были товарищеские игры: в 2008 году нидерландцы победили со счетом 3:0. А в 2010 году Нидерланды и Украина сильнейшего не выявили - 1:1.
- Известно, кто будет судить матч Нидерланды - Украина.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram