"Желто-синие" успешно добрались до столицы Нидерландов.

Сборная Украины прилетела в Амстердам, где проведет свой первый матч на Евро-2020 - против сборной Нидерландов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-атташе украинской сборной Александр Глывинский.

Перед вылетом в столицу Нидерландов "желто-синие" провели тренировку в Бухаресте - столица Румынии является базовым городом для команды на турнире.

Команда успешно совершила перелет и уже заселилась в отель - пятизвездочный Hyatt Regency Amsterdam.

Нидерланды - Украина: перед матчем

Поединок Нидерланды - Украина состоится 13 июня в Амстердаме. Матч начнется в 22.00.

Украинцы выступают в группе С, где их соперниками также будут Австрия и Северная Македония.

Сборная Украины накануне Евро-2020 сыграла три товарищеских матча. Подопечные Шевченко сначала едва не проиграли Бахрейну, затем уверенно одолели Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова, а завершили "желто-синие" подготовку к престижному турниру разгромом Кипра.

Нидерланды провели два спарринга в рамках подготовки к чемпионату Европы. "Оранжевые" обыграли со счетом 3:0 Грузию, а также расписали мировую с Шотландией - 2:2.

Ранее команды играли друг против друга дважды, и оба раза это были товарищеские игры: в 2008 году нидерландцы победили со счетом 3:0. А в 2010 году Нидерланды и Украина сильнейшего не выявили - 1:1.

Известно, кто будет судить матч Нидерланды - Украина.

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Автор: Антон Дударь