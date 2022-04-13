Товарищескую игру планируют организовать как подготовку Украины к поединку против Шотландии.

Сборная Украины в рамках подготовки к стыковому матчу отбора на ЧМ-2022 против Шотландии может сыграть против Франции.

Об этом заявил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов.

"Сейчас находимся в стадии переговоров с некоторыми странами по сборам и проведению матчей с Францией и Северной Македонией, но это мы расскажем чуть позже", - сказал Протасов.

"Мы действительно считаем, что должны не просто сыграть, а одержать победу в стыковых матчах квалификации на ЧМ-2022. Нам нужно хорошо подготовиться. У нас ребята были в хорошей игровой форме и с нашей стороны, нужно им дать возможность в такой форме и остаться", - добавил Протасов для каналов "Футбол".

Матч отбора на ЧМ-2022 Украина - Шотландия проведут в начале июня.

Если в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Украина победит Шотландию, то в финале сыграет против Уэльса. В случае попадания на чемпионат мира в Катар Украина выступит в группе В, куда также попали Иран, США и Англия.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это первый мундиаль в истории, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.

Вас также могут заинтересовать новости: