Александр Петраков покинет пост наставника сборной Украины.

Национальная сборная Украины по футболу будет готовиться к отбору на Евро-2024 под руководством нового главного тренера.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, Украинская ассоциация футбола (УАФ) не будет продлевать контракт с действующим наставником "сине-желтых" Александром Петраковым.

По информации журналиста, вопрос пролонгации контракта с Петраковым не рассматривался на заседании исполкома УАФ, в то время как соглашения с тренерами молодежных сборных Русланом Ротанем и Сергеем Нагорняком, были продлены.

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"Миссия Александра Петракова в национальной команде завершена. Его соглашение истекает со дня на день, и вопрос о пролонгации не рассматривался на заседании исполкома на прошлой неделе. Хотя в младших командах пролонгировали Руслана Ротаня и Сергея Нагорняка", - заявил Бурбас.

Напомним, Александр Петраков возглавил сборную Украины осенью 2021. Под руководством 65-летнего специалиста "сине-желтые" не смогли пробиться на ЧМ-2022, уступив в плей-офф квалификации сборной Уэльса.

Действующий контракт Петракова со сборной Украины истекает 31 декабря 2022 года.

Сообщается, что место Петракова в сборной Украины займет тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров, который уже согласовал условия контракта с УАФ.

Отмечается, что если до марта украинский специалист уволится с должности главного тренера "Аль-Айна", то немедленно приступит к исполнению обязанностей в сборной Украины. Если 48-летнему украинцу придется работать в ОАЭ до июня, то мартовский сбор сборной Украины проведет его тренерский штаб.

Добавим, что сборная Украины начнет квалификацию Евро-2024 в марте 2023 года. Соперниками "сине-желтых" в группе отбора на первенство континента являеются сборные Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

Первый матч в рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет 26 марта против национальной команды Англии. С полным календарем матчей "сине-желтых" в квалификации ЧЕ можно ознакомиться по ссылке.

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