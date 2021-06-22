Сборная Аргентины в 3-м туре группового этапа Кубка Америки играла против команды Парагвая.
Аргентинцы одержали минимальную победу благодаря голу Алехандро Гомеса уже на 10-й минуте матча.
Для аргентинской сборной эта победа стала второй в трех матчах при одной ничьей. Набрав 7 очков, Аргентина лидирует в группе А.
Парагвай, у которого 3 очка в двух играх, занимает третье место.
В этом матче Лионель Месси повторил рекорд Хавьера Маскерано по количеству игр за сборную - 147.
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Аргентина - Парагвай 1:0
Гол: Гомес, 10
Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Пеццелья, Молина, К. Ромеро, Ди Мария (Корреа, 81), Гомес (де Пауль, 72), Паредес (Домингес, 81), Родригес, Месси, Агуэро (Корреа, 59)
Парагвай: Сильва, Гомес, Эспинола, Алонсо, Арсамендия, Пирис (Санчес, 82), Альмирон, А. Ромеро (О. Ромеро, 66), Кубас (Кардосо Лусена, 66), Ан. Ромеро (Гонсалес, 87), Авалос (Самудио, 87)
Видеообзор матча от MEGOGO.
В другом матче игрового дня Уругвай и Чили сыграли вничью - 1:1.
Кубок Америки-2021: что нужно знать
- Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.
- Изначально Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.
- На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.
- В группе А выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе В - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.
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