Аргентинцы вновь забили лишь один мяч, но этого хватило, чтобы обыграть Парагвай.

Сборная Аргентины в 3-м туре группового этапа Кубка Америки играла против команды Парагвая.

Аргентинцы одержали минимальную победу благодаря голу Алехандро Гомеса уже на 10-й минуте матча.

Для аргентинской сборной эта победа стала второй в трех матчах при одной ничьей. Набрав 7 очков, Аргентина лидирует в группе А.

Парагвай, у которого 3 очка в двух играх, занимает третье место.

В этом матче Лионель Месси повторил рекорд Хавьера Маскерано по количеству игр за сборную - 147.

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Аргентина - Парагвай 1:0

Гол: Гомес, 10

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Пеццелья, Молина, К. Ромеро, Ди Мария (Корреа, 81), Гомес (де Пауль, 72), Паредес (Домингес, 81), Родригес, Месси, Агуэро (Корреа, 59)

Парагвай: Сильва, Гомес, Эспинола, Алонсо, Арсамендия, Пирис (Санчес, 82), Альмирон, А. Ромеро (О. Ромеро, 66), Кубас (Кардосо Лусена, 66), Ан. Ромеро (Гонсалес, 87), Авалос (Самудио, 87)

Видеообзор матча от MEGOGO.

В другом матче игрового дня Уругвай и Чили сыграли вничью - 1:1.

Кубок Америки-2021: что нужно знать

Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

Изначально Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.

На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.

В группе А выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе В - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

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Автор: Антон Дударь