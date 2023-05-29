"Саутгемптон" шикарно попрощался с английской Премьер-лигой.

В воскресенье, 28 мая, состоялся поединок 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Саутгемптон" принимал на своем поле "Ливерпуль".

Игра проходила на стадионе "Сент-Мерис" и завершилась со счетом 4:4.

За матч болельщики увидели сразу 2 камбека. Сначала "Ливерпуль" уверенно побеждал 2:0, однако вскоре "святые" забили 4 мяча подряд. Но "красные" все-таки смогли отыграться, поразив ворота соперников на 72 и 73-й минутах и вырвав ничью в этой игре.

"Саутгемптон" - "Ливерпуль" - 4:4

Голы: Уорд-Прауз, 19, Сулемана, 28, 48, Армстронг, 64 - Жота, 10, 72, Фирмино, 14, Гакпо, 73

Обзор матча:

Отметим, что для "Саутгемптона" это был последний матч в АПЛ, поскольку команда заняла последнее место в турнирной таблице и вылетела в Чемпионшип. Таким образом, футболисты "святых" на прощание устроили настоящий праздник своим болельщикам. Возможно, через год команда снова вернется в элитный дивизион.

"Ливерпуль" набрал в этом сезоне 67 очков и занял пятое место в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа не смогла выбороть путевку в Лигу чемпионов, но сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

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