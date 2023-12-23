Руслан Малиновский принял активное участие в решающей голевой атаке.

В пятницу, 23 декабря, состоялся поединок 17-го тура итальянской Серии А, в котором "Сассуоло" принимал "Дженоа".

Игра проходила на стадионе "Чита дель Триколоре" и завершилась победой гостей.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте - нападающий "Сауссоло" Андреа Пинамонти забил с передачи Армана Льоренте. На 64-й минуте "Дженоа" счет сравнял благодаря точному удару с пенальти Альберта Гудмундссона. Победу "грифоны" вырвали на 87-й минуте - гол с передачи Гудмундссона забил Калеб Экубан. Активное участие в голевой атаке принял украинец Руслан Малиновский.

Видео дня

"Сассуоло" - "Дженоа" - 1:2

Голы: Пинамонти 28 - Гудмундссон 64 пен, Экубан 87

Обзор матча:

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский вышел в основном составе на эту игру и отыграл 90 минут. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,7 балла.

"Дженоа" набрал 19 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 16 баллами идет на 15-й строчке.

В следующем туре чемпионата Италии "Дженоа" сыграет против миланского "Интера", а "Сассуоло" встретится с "Миланом".

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