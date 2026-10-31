Фанаты 'Милана' и 'Интера' раскритиковали проект нового стадиона, который заменит Сан Сиро

Футбольные болельщики сравнили новый стадион со "стиральной машиной на 70 тысяч мест", аэрогрилем и торговым центром.

Итальянские футбольные клубы "Интер" и "Милан" представили проект нового стадиона, который в будущем заменит легендарную арену "Сан-Сиро".

Как сообщает Bild, проект нового стадиона разработали архитектурные бюро Foster + Partners и MANICA. По задумке дизайнеров, это будет овальная арена с металлическими конструкциями в форме буквы X и светодиодной подсветкой в цветах "Милана" и "Интера". На прилегающей территории площадью 80 тыс. км м размесят торговый центр, офисы, гостиницу, парк, музей и медицинский центр.

Согласно проекту, стадион, вместительностью 71 тыс. зрителей, появится около "Сан Сиро", большую часть которого потом снесут. Стоимость проекта оценивают в 2,3 млрд евро. Строительство нового стадиона должно начаться в 2028 году, а первые матчи на нем запланированы на сезон-2031/32.

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Отмечается, что проект, который помпезно представили в миланском замке Сфорца, вызвал недовольство футбольных болельщиков. Поклонники "Интера" выкрикивали "Руки прочь от "Сан-Сиро"!" и развернули баннер с надписью "Вы никогда не погасите огни "Сан-Сиро"!".

А в соцсетях футбольные болельщики сравнили новый стадион со "стиральной машиной на 70 тысяч мест", аэрогрилем и торговым центром.

Другие пользователи раскритиковали решение снести легендарный миланский стадион, на котором прошли финалы Лиги чемпионов и матчи чемпионатов мира 1934 и 1990 годов.

Справка УНИАН. Стадион Сан-Сиро открыли в 1926 году. Знаменитый футбольный стадион, официальное название которого – стадион имени Джузеппе Меаццы (назван в 1980 году), является домашней ареной двух ведущих итальянских клубов – "Милана" и "Интера. Стадион вмещает около 75,8 тысячи зрителей.

Другие новости футбола

Ранее УНИАН сообщал, что легендарный футболист сборной Италии объявил о завершении карьеры. Чемпион Европы-2020 останется в футболе, но в новой роли.

Также сообщалось, что самый титулованный английский футбольный клуб признан виновным в махинациях с деньгами.

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