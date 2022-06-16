Дани Алвес трогательно попрощался с каталонским грандом.

39-летний правый защитник Дани Алвес во второй раз покинул ряды испанской "Барселоны" и будет искать новое место продолжения игровой карьеры.

Накануне руководство каталонского клуба сообщило, что не намерено продлевать контракт с легендарным бразильцем. После этого Дани Алвес попрощался с болельщиками команды на своей странице в Instagram.

"Вот и пришло время нашего прощания. Более восьми лет я посвятил этому клубу и этим цветам. Но, как всегда бывает в жизни, годы проходят, пути расходятся и истории пишутся какое-то время в разных местах. Так и случилось. Меня пытались уволить, но не смогли, потому что вы не представляете, какой я выносливый и устойчивый.

Но я не могу проститься, не поблагодарив тех, кто стоит за кулисами и помогает нам быть совершенными. Благодарю вас. Также спасибо за возможность вернуться в клуб и надеть эту замечательную футболку снова. Надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и моему ежедневному счастью. Надеюсь также на то, что оставшиеся изменят историю этого прекрасного клуба, я искренне желаю им этого", - написал футболист.

Добавим, что заменить Дани Алвеса в Барселоне может бразильский правый защитник "Шахтера" Додо. По данным издания Sport.es, руководство "Барселоны" считает футболиста "горняков" приоритетным вариантом на усиление правого фланга обороны.

В футболисте "Шахтера" каталонцы видят "нового Дани Алвеса", у которого есть перспективы закрепиться в основе национальной сборной Бразилии.

В прошлом сезоне Додо сыграл 14 матчей за "Шахтер" в УПЛ, в которых отличился 4 результативными передачами. Также бразилец сыграл 10 матчей за "горняков" в еврокубках.

Дани Алвес: карьера и достижения в "Барселоне"