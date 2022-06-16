39-летний правый защитник Дани Алвес во второй раз покинул ряды испанской "Барселоны" и будет искать новое место продолжения игровой карьеры.
Накануне руководство каталонского клуба сообщило, что не намерено продлевать контракт с легендарным бразильцем. После этого Дани Алвес попрощался с болельщиками команды на своей странице в Instagram.
"Вот и пришло время нашего прощания. Более восьми лет я посвятил этому клубу и этим цветам. Но, как всегда бывает в жизни, годы проходят, пути расходятся и истории пишутся какое-то время в разных местах. Так и случилось. Меня пытались уволить, но не смогли, потому что вы не представляете, какой я выносливый и устойчивый.
Но я не могу проститься, не поблагодарив тех, кто стоит за кулисами и помогает нам быть совершенными. Благодарю вас. Также спасибо за возможность вернуться в клуб и надеть эту замечательную футболку снова. Надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и моему ежедневному счастью. Надеюсь также на то, что оставшиеся изменят историю этого прекрасного клуба, я искренне желаю им этого", - написал футболист.
Добавим, что заменить Дани Алвеса в Барселоне может бразильский правый защитник "Шахтера" Додо. По данным издания Sport.es, руководство "Барселоны" считает футболиста "горняков" приоритетным вариантом на усиление правого фланга обороны.
В футболисте "Шахтера" каталонцы видят "нового Дани Алвеса", у которого есть перспективы закрепиться в основе национальной сборной Бразилии.
В прошлом сезоне Додо сыграл 14 матчей за "Шахтер" в УПЛ, в которых отличился 4 результативными передачами. Также бразилец сыграл 10 матчей за "горняков" в еврокубках.
Дани Алвес: карьера и достижения в "Барселоне"
- Бразилец перешел в "Барселону" 7 июня 2008 года из "Севильи". Сумма трансфера составила 32 млн евро, контракт был рассчитан на 5 лет.
- Дани Алвес выступал за "Барселону" по 2016 год. Затем защитник выступал за "Ювентус", ПСЖ и "Сан-Паулу", а в 2021-м году снова вернулся в "Барсу".
- В минувшем сезоне он провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Всего в составе "Барселоны" Дани Алвес сыграл 407 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 104 результативных передачи.
- С "Барселоной" защитник завоевал 23 титула. Бразилец завоевал 6 чемпионских титулов, 4 Кубка Испании, 4 Суперкубка страны, 3 кубка Лиги чемпионов, другие трофеи.
- Родной клуб Дани Алвеса – "Баия".
- В составе сборной Бразилии Дани Алвес сыграл 125 матчей и забил 8 голов.
Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев. В составе сборной Бразилии Дани завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.