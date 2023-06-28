Деклан Райс согласовал условия контракта с "Арсеналом".

Полузащитник национальной сборной Англии Деклан Райс близок к переходу из "Вест Хэма" в лондонский "Арсенал".

Как сообщает издание ESPN, "канониры" уже согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом.

Также "Арсенал" близок к согласованию трансфера Райса с "Вест Хэмом".

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По информации источника, "канониры" сделали третье предложение "молотобойцам" по Райсу в размере 100 миллионов фунтов стерлингов. Еще 5 миллионов "Арсенал" выплатит в качестве бонусов. Клубам осталось только согласовать структуру выплат.

Стоит отметить, что в случае успешного согласования сделки, переход Деклана Райса станет самым дорогим трансфером в истории АПЛ.

На данный момент звание самого дорогого игрока принадлежит Энцо Фернандесу, за которого "Челси" заплатил "Бенфике" 103 миллиона фунтов стерлингов.

Деклан Райс: карьера

Деклан Райс является воспитанником академии "Челси", но еще в 15-летнем возрасте в 2014 году он перешел в академию "Вест Хэма", с которым в 2015 году подписал свой первый профессиональный контракт.

За "Вест Хэм" Райс сыграл 245 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Его действующий контракт с "молотобойцами" истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Деклан сыграл 50 матчей, в которых забил пять голов и оформил четыре ассиста. Вместе с "Вест Хэмом" Райс выиграл Лигу конференций-2023.

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