Неймар попал в немилость руководства французского гранда.

Знаменитый нападающий сборной Бразилии Неймар в ближайшее время может покинуть ПСЖ.

По информации издания RMC, чемпионы Франции уже сообщили бразильскому футболисту, что не рассчитывают на него в следующем сезоне.

Французский клуб планирует перестроить команду и не видит в ней 30-летнего бразильца. Кроме того, по данным журналистов, на партнера жаловался Килиан Мбаппе.

Французу не нравится, что Неймар недисциплинирован на тренировках, последние годы имеет два-три лишних килограмма веса и плохо проводит восстановление после игр.

Вся проблема для ПСЖ заключается в долгосрочном и дорогостоящем контракте бразильца. Парижане даже готовы отпустить игрока в аренду, самостоятельно выплачивая ему всю зарплату.

Ранее Sky Sports сообщал об интересе к Неймару со стороны "Челси", а RMC связывал бразильца с "Манчестер Юнайтед". Также СМИ стало известно о конфликте Неймара с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

Неймар: карьера в ПСЖ