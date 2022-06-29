Знаменитый нападающий сборной Бразилии Неймар в ближайшее время может покинуть ПСЖ.
По информации издания RMC, чемпионы Франции уже сообщили бразильскому футболисту, что не рассчитывают на него в следующем сезоне.
Французский клуб планирует перестроить команду и не видит в ней 30-летнего бразильца. Кроме того, по данным журналистов, на партнера жаловался Килиан Мбаппе.
Французу не нравится, что Неймар недисциплинирован на тренировках, последние годы имеет два-три лишних килограмма веса и плохо проводит восстановление после игр.
Вся проблема для ПСЖ заключается в долгосрочном и дорогостоящем контракте бразильца. Парижане даже готовы отпустить игрока в аренду, самостоятельно выплачивая ему всю зарплату.
Ранее Sky Sports сообщал об интересе к Неймару со стороны "Челси", а RMC связывал бразильца с "Манчестер Юнайтед". Также СМИ стало известно о конфликте Неймара с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.
Неймар: карьера в ПСЖ
- Неймар является самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.
- В 2021 году Неймар продлил контракт с ПСЖ до конца сезона-2024/2025. За время своего пребывания в клубе он сыграл менее 50% возможного игрового времени.
- Форвард четыре раза выиграл с ПСЖ чемпионат Франции и трижды Кубок Франции, два раза - Суперкубок Франции и один раз - Кубок французской лиги. В сезоне 2019-2020 Неймар и парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии".
- В сезоне-2021/2022 футболист провел 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач. Суммарно за ПСЖ Неймар сыграл 144 матча, в которых забил 100 голов и отдал 60 голевых передач.
- В составе сборной Бразилии Неймар сыграл 119 матчей и забил 74 гола.