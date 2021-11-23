Зинченко потерял место в основе "Ман Сити" и может сменить клубную прописку.

Главный аутсайдер английской Премьер лиги "Ньюкасл" во время зимнего трансферного окна планирует серьезно усилить свой состав.

Как сообщает издание The Northern Echo, руководство "сорок" хочет пригласить в клуб сразу несколько качественных футболистов, в число которых попал лидер сборной Украины Александр Зинченко.

Помимо украинского хавбека, "Ньюкасл" такж хочет приобрести нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Читайте такжеНазваны одиннадцать футболистов, претендующих на награду лучшему игроку года по версии ФИФАПока не известно, хочет ли, "Ньюкасл" арендовать украинца или оформить полноценный трансфер. 24-летний футболист на протяжении месяца восстанавливался после травмы икроножной мышцы. А сейчас Зинченко и вовсе потерял место в составе "горожан".

Напомним, "Ньюкасл" перешел во владения Фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund). Самый богатый формально частный фонд в мире приобрел "Ньюкасл" за 360 млн евро. Фонд возглавляет наследный принц Мохамед бен Салман, и это поглощение сделало "сорок" одним из самых богатых футбольных клубов мира.

Аравийцы планируют инвестировать в команду большие деньги уже в январе – но будут делать это аккуратно, чтобы не нарушить внутренний английский фейр-плей и требования УЕФА.

Турнирное положение команд в АПЛ:

В нынешнем сезоне АПЛ сыграно 12 туров.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ лондонский "Челси" - в активе "синих" 29 заработанных баллов. Всего на три очка от них отстает "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко. На третьей позиции идет "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 25 набранных очков.

В зоне вылета ничего существенно не изменилось. "Бернли" идет на 18-й позиции с 9 набранными очками за 12 игр, у "Норвича" 8 баллов и 19-я строчка, "Ньюкасл" с 6 баллами - последний.

Лучший бомбардир первенства - Мохамед Салах. В активе форварда "Ливерпуля" 11 забитых голов.

Автор: Владимир Медяник