Михаил Мудрик попал в сферу интересов еще одного английского клуба.

Полузащитник национальной сборной Украины и "Шахтера" Михаил Мудрик заинтересовал английский "Ньюкасл".

Как сообщает издание iNews, руководство "сорок" готово удовлетворить запросы "горняков" в размере 50 миллионов евро.

Скауты "сорок" положительно оценили Мудрика после просмотра в матчах Лиги чемпионов и за сборную Украины.

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Однако, в борьбе за Мудрика "Ньюкаслу" нужно выиграть конкуренцию у других клубов АПЛ - "Арсенала", "Эвертона", "Брентфорда" и "Брайтона".

В летнее трансферное окно "Брентфорд" готов был отдать 30 миллионов евро за Михаила Мудрика, но "Шахтер" отклонил это предложение. Руководство "горняков" намерено выручить за своего главного таланта не менее 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что для состоятельных саудовских владельцев "Ньюкасла" даже 50 миллионов не станут проблемой.

Напомним, "Ньюкасл" перешел во владения Фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund). Самый богатый формально частный фонд в мире приобрел "Ньюкасл" за 360 млн евро. Фонд возглавляет наследный принц Мохамед бен Салман.

Как сообщают британские СМИ, состояние новых владельцев "сорок" оценивается примерно в 320 миллиардов фунтов, что в 14 раз больше состояния нынешнего владельца "Манчестер Сити", считавшегося до этого самым богатым владельцем футбольного клуба в мире.

В текущем сезоне Михаил Мудрик провел за "Шахтер" 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

Соглашение Мудрика с "Шахтером" рассчитано до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 15 миллионов евро.

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