Третьего февраля Камерун и Египет сыграли полуфинал Кубка африканских наций. Соперники в основное и дополнительное время голов не забивали. Судьба путевки в финал определялась в серии послематчевых пенальти.
Египет трижды реализовал одиннадцатиметровые удары, а камерунские футболисты трижды подряд промахнулись (два удара парировал вратарь Египта). Заметим, что Камерун - страна-хозяин турнира.
Камерун - Египет - 0:0 (после пенальти - 1:3)
Второго февраля Сенегал одолел Буркина-Фасо в другом полуфинале.
Буркина-Фасо - Сенегал - 1:3
Голы: Туре, 82 - Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87
6 февраля состоится финал между Египтом и Сенегалом. Это будет дуэль Мохамеда Салаха против Садио Мане, которые являются партнерами по "Ливерпулю".
Кубок африканских наций-2021: главное
- Турнир должен был состояться в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2022 год, однако название КАН-2021 сохранилось. Это 33-й в истории розыгрыш Кубка африканских наций.
- В соревнованиях принимали участие 24 сборные. Сперва их поделили на 6 групп по 4 команды, а затем лучшие вышли в плей-офф, который начался со стадии 1/8 финала.
- Действующим победителем континентального первенства является Алжир. Вообще у них два титула в истории. Чаще всего на Кубке африканских наций побеждал Египет - семь трофеев.