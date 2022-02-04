Египет обыграл в полуфинале Камерун, а Сенегал - Буркина-Фасо.

Третьего февраля Камерун и Египет сыграли полуфинал Кубка африканских наций. Соперники в основное и дополнительное время голов не забивали. Судьба путевки в финал определялась в серии послематчевых пенальти.

Египет трижды реализовал одиннадцатиметровые удары, а камерунские футболисты трижды подряд промахнулись (два удара парировал вратарь Египта). Заметим, что Камерун - страна-хозяин турнира.

Камерун - Египет - 0:0 (после пенальти - 1:3)

Второго февраля Сенегал одолел Буркина-Фасо в другом полуфинале.

Буркина-Фасо - Сенегал - 1:3

Голы: Туре, 82 - Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87

6 февраля состоится финал между Египтом и Сенегалом. Это будет дуэль Мохамеда Салаха против Садио Мане, которые являются партнерами по "Ливерпулю".

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