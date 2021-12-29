В 20-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" приехал в гости к "Лестеру".
"Лисы" неожиданно победили с минимальным счетом. Таким образом, подопечные Брендана Роджерса отомстили "Ливерпулю" за недавнее поражение в матче Кубка Лиги, где все решилось в серии пенальти.
"Лестер" выстоял в первом тайме. На 16-й минуте Мохаммед Салах не забил пенальти - Каспер Шмайхель выручил "лисиц". А на 59-й минуте Адемола Лукман забил победный мяч. Английский форвард едва успел выйти на замену и тут сразу же "расписался" в воротах Алиссона.
В общем, гости гораздо больше атаковали, но великолепная игра Шмайхеля позволила добыть "Лестеру" три очка. Они нанесли всего один удар в створ ворот, но победили.
"Лестер" - "Ливерпуль" - 1:0
Гол: Лукман, 59
"Лестер": Шмайхель, Кастань, Амарти, Ндиди, Томас, Чудхури (Тилеманс, 56), Сумаре, Дьюсбери-Холл, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Варди, Ихеаначо (Лукман, 56)
"Ливерпуль": Алиссон, Цимикас, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 56), Фабиньо (Милнер, 64), Хендерсон (Фирмино, 70), Мане, Жота, Салах
Нереализованный пенальти: Салах, 16
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АПЛ: положение команд
- "Манчестер Сити" после 19 туров имеет 47 очков. У "Челси" и "Ливерпуля" после такого же количества матчей - 41 балл.
- "Арсенал" имеет 35 очков после 19 туров. "Манчестер Юнайтед" набрал 28 баллов за 17 матчей.
- "Лестер" занимает 9-е место с 25 очками.