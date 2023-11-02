"Бавария" прекратила свои выступления в Кубке Германии на стадии 1/16 финала.

В среду, 1 ноября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Германии по футболу, в котором "Саарбрюккен" принимал "Баварию".

Игра проходила на стадионе "Людвигспарк" и завершилась сенсационной победой хозяев поля.

Первый гол в этой игре забили гости - на 16-й минуте встречи легенда "Баварии" Томас Мюллер вывел вперед мюнхенцев, забив с передачи Франса Крацига. В компенсированное время к первому тайму "Саарбрюккену" удалось счет сравнять - гол забил полузащитник хозяев поля Патрик Зонтаймер.

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Развязка поединка наступила в самой концовке игры - на 90+6-й минуте хозяев поля удалось провести контратаку и поразить ворота легендарного Мануэля Нойера - победный гол забил Марсель Гаус.

"Саарбрюккен" - "Бавария" - 2:1

Голы: Зонтаймер, 45+1, Гаус, 90+6 - Мюллер, 16

Обзор матча:

Отметим, что перед матчем победа "Саарбрюккена" в этой игре оценивалась коэффициентом 50,00. Победа "Баварии" - 1,02.

"Саарбрюккен" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии. После 13 туров команда занимает 15-е место, набрав 14 очков. "Бавария", в свою очередь, идет на второй строчке в элитном дивизионе немецкого первенства.

Свой следующий поединок "Бавария" сыграет 4 ноября. В рамках 10-го тура Бундеслиги мюнхенцы встретятся с дортмундской "Боруссией".

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