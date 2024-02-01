"Аль-Наср" отгрузил американскому "Интер Майами" шесть голов.

В четверг, 1 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались саудовский "Аль-Наср" и американский "Интер Майами".

Игра прошла на стадионе "Кингдом Арена" в Эр-Рияде и завершилась сокрушительной победой саудовского клуба.

На 4-й минуте счет открыл форвард "Аль-Насра" Отавио. Он отличился после передачи хорватского полузащитника Марсело Брозовича. На 11-й минуте бразилец Андерсон Талиска отправил второй мяч в сетку ворот американского клуба. На 12-й минуте Эмерик Лапорт сделал счет разгромным, забив фантастическим ударом со своей половины поля.

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На 51-й минуте Талиска забил четвертый мяч "Аль-Насра", реализовав пенальти. На 68-й минуте после розыгрыша углового Мохаммед Маран забил пятый гол "Интеру". Точку в погроме команды из Майами на 73-й минуте поставил Андерсон Талиска, оформивший хет-трик.

"Аль-Наср" - "Интер Майами" - 6:0

Голы: Отавиу, 3, Талиска, 10, 51, 73, Ляпорт, 12, Маран, 68

Отметим, что главная звезда "Интер Майами" Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте игры. Помочь американскому клубу забить хотя бы гол престижа аргентинцу не удалось.

Другие звезды "Интера" Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес вышли в основном составе. Также весь матч отыграл украинский защитник американского клуба Сергей Кривцов.

А вот главная звезда и лучший бомбардир "Аль-Насра" Криштиану Роналду в этой игре сыграть не смог из-за травмы.

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