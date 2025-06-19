Рука Кремля в УЕФА: Чеферин 'забыл' об Украине, но не о России

УЕФА лишила украинские клубы солидарных выплат, а президент УЕФА Александр Чеферин явно лоббирует интересы российского футбола.

В 2024 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не осуществил надлежащих солидарных выплат украинским клубам. При этом такие выплаты были сделаны федерациям других стран - даже России, говорится в материале KP.UA.

Кому принадлежат солидарные выплаты?

В издании пояснили, что солидарные выплаты (308 млн евро) - это часть системы перераспределения доходов от еврокубков в пользу клубов, которые не участвуют в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций, но активно развивают молодежный футбол. Смысл их очевиден: за счет ТОП-европейских клубов, приносящих миллионные прибыли УЕФА, стимулировать развитие футбола в странах, которые не достигли такого успеха. В издании отмечается, что идея в целом правильная и перспективная, но есть нюанс.

"К сожалению, на сегодня украинские клубы не получили указанные выплаты. Это вызывает удивление и глубокое беспокойство, учитывая критические условия, в которых находится украинский футбол. Просим УЕФА как можно быстрее объяснить причины невыплат и предоставить публичную информацию об использовании средств солидарности в 2023-2024 годах", - говорится в письме УПЛ к УЕФА.

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Украинская Премьер-лига и ряд клубов официально подтвердили, что деньги не поступили, несмотря на то, что аналогичные переводы другим странам были осуществлены.

Что требует УПЛ?

В издании отмечают, что очевидно, хотелось бы получить ответ на вопрос - почему так происходит? По логике ответить должен президент УЕФА Александр Чеферин. Но он просто не комментирует ситуацию. Равно как и не объясняет причин продолжения регулярных выплат, которые осуществляются российским клубам.

Тем временем украинские клубы готовят коллективные обращения в УЕФА, в которых будут требовать немедленных выплат средств, объяснений, почему клубы из РФ оказались в приоритете, прямо интересоваться, не является ли задержка выплат попыткой склонить Украину к более "мягкой" позиции по возвращению российских клубов в европейские соревнования. Впрочем, в этом же письме планируется и ответ на последний вопрос: "Нет, мы никогда не согласимся на участие команд страны-агрессора в международных турнирах".

Украинская общественность требует ясности и поднимает вопрос: кого на самом деле представляет Чеферин, почему УЕФА нарушает принцип равенства, лишая украинские клубы финансовой поддержки в условиях войны?

Откуда у Чиферина симпатии к российским клубам?

В издании напомнили, что в симпатиях к России президент УЕФА был замечен и раньше. При этом даже ходили слухи, что Кремль непублично его финансирует.

Так, например, в феврале 2023 года УЕФА сообщила о желании вернуть российские юношеские сборные (до 17 лет) в турниры - несмотря на войну. Чеферин подчеркивал, что речь идет о "детях, которые не участвуют в военных действиях".

На конгрессе УЕФА в Белграде 3 апреля 2025 года Чеферин говорил:

"Я уже много раз говорил по поводу команд и сборных из России. Могу повторить, чтобы не было сомнений. Возвращение РФ состоится после того, как закончится война".

Тогда российские чиновники, включая генсека РФС, сразу же поддержали главу УЕФА, подтвердив, что они находятся в регулярном диалоге с УЕФА, отметили в издании.

Несмотря на санкции, РФС (Российский футбольный союз) до сих пор формально остается членом УЕФА и имеет представителей в ключевых комиссиях. Более того, клубы страны-агрессора не лишены своих мест в рейтингах УЕФА, что может позволить им вернуться в турниры в случае положительного для них решения.