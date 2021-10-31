"Рух" смог выстоять в матче 13-го тура чемпионата Украины против "Александрии". Встреча завершилась со счетом 0:0.
Львовский клуб завершал игру в меньшинстве, ведь вышедший на замену Орест Кузык умудрился получить от арбитра две желтые карточки в компенсированное время.
Подопечные Леонида Кучука набрали 13 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ. У "Александрии" на 7 зачетных пунктов больше и они расположены на шестой позиции.
"Рух" - "Александрия" - 0:0
"Рух": Панькив, Мысык, Белый, Мартынюк, Сыч, Карасюк, Рунич (Кузык, 58), Федорчук (Притула, 76), Таллес (Стаменкович, 86), Альваренга, Борячук (Кондраков, 58)
"Александрия": Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Рыбалка, Демченко (Мустафаев, 68), Калюжный, Третьяков, Спинелли (Устименко, 46), Кирюханцев (Кожушко, 68)
Удаление: Кузык, 90+3 (вторая желтая карточка)
Видео обзор поединка
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