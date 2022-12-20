Традиционная гонка состоится 28 декабря в Германии.

В среду, 28 декабря, в Германии на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону.

По информации Biathlon auf Schalke, от сборной Украины на старт выйдут Юлия Джима и Антон Дудченко.

Изначально планировалось, что вместе с Джимой выступит Дмитрий Пидручный, однако он травмирован. Таким образом, в составе "сине-желтых" произошла вынужденная замена и вместо Пидручного участие в гонке примет Антон Дудченко. Для него это будет первое участие в Рождественской гонке.

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Напомним, Дмитрий Пидручный перенес операцию на разорванном мениске. Капитан мужской сборной вернется к соревнованиям уже на чемпионате мира, который продлится с 8 по 19 февраля 2023 года в немецком Обергофе.

Рождественская гонка-2022: что нужно знать

Рождественская гонка - ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проводится в Германии с 2002 года. Она состоит из двух частей смешанной эстафеты - масс-старта и преследования.

Победители определятся по результатам пасьюта.

Украина 14 раз принимала участие в Рождественской гонке и дважды побеждала - в 2008 и 2014 годах.

На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В том числе и в 2019 году, когда Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряные награды.

В 2021 году Джима в паре с Пидручным заняла 2 место в масс-старте и 8 в преследовании. Победителями стал австрийский дуэт Лизе Терезы Хаузер и Феликса Ляйтнера.

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