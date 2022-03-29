Российский футбольный союз могут исключить из ФИФА.
Об этом сообщает "Матч ТВ".
Также рассматривается вариант с приостановкой членства российской футбольной федерации.
31 марта в Дохе (Катар) пройдет 72-й конгресс ФИФА, там Россия и получит наказание за вторжение в Украину.
За вариант с исключением россиян из Международной федерации футбола могут выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Президент ФИФА Джанни Инфантино, а также азиатская и африканская конфедерации футбола склоняются к менее суровому наказанию.
Запрет участия в международных матчах и запрет трансферов в любом случае будет применен к России.
Разница между исключением и приостановкой заключается в значительно более сложном процессе восстановления членства.
По состоянию на 28 марта представители РФС не аккредитованы на конгресс ФИФА.