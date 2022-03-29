Запрет участия в международных матчах и запрет трансферов в любом случае будет применен к России.

Российский футбольный союз могут исключить из ФИФА.

Об этом сообщает "Матч ТВ".

Также рассматривается вариант с приостановкой членства российской футбольной федерации.

31 марта в Дохе (Катар) пройдет 72-й конгресс ФИФА, там Россия и получит наказание за вторжение в Украину.

За вариант с исключением россиян из Международной федерации футбола могут выступить УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, а также азиатская и африканская конфедерации футбола склоняются к менее суровому наказанию.

Запрет участия в международных матчах и запрет трансферов в любом случае будет применен к России.

Разница между исключением и приостановкой заключается в значительно более сложном процессе восстановления членства.

По состоянию на 28 марта представители РФС не аккредитованы на конгресс ФИФА.

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