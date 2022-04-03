Матч "Боруссия" - "РБ Лейпциг" был прерван в самом начале.

2 апреля в рамках 28-го тура чемпионата Германии по футболу встретичались "Боруссия" Дортмунд и "РБ Лейпциг".

Это был центральный матч этого тура и победу в нем со счетом 4:1 одержали гости.

Обзор матча:

Стоит отметить, что в России болельщики не смогли посмотреть этот поединок полностью. Матч "Боруссия" - "РБ Лейпциг" транслировал канал "Матч! Футбол 3", однако трансляция была прервана в самом начале.

На 13-й минуте комментатор Игорь Кытманов сообщил, что показ матча не продолжится, и попросил прощения у зрителей.

"К сожалению, мы должны прервать нашу трансляцию по независимым от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдает это правило", - сказал Кытманов.

Как оказалось, причиной по которой трансляция была прервана стало то, что во время трансляции в эфир попадали кадры с баннерами в поддержку Украины и лозунгами против войны, развязанной Россией на территории нашего государства.

Добавим, что российские телеканалы и сервисы уже не первый раз прибегают к подобным методам. Ранее они подменяли кадры из официальных трансляций матчей, где игроки и болельщики осуждали военное вторжение России в Украину.

Так, "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Хэма" против "Севильи" в Лиге Европы. А российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл надпись "Stop Invasion" ("Остановите вторжение") во время поединка "Реал" - "Барселона".

Напомним, что несколько ведущих европейских чемпионатов, как английская Премьер лига и французская Лига 1, уже отказались транслировать свои матчи в России.

Руководство УПЛ призывает остальные чемпионаты последовать примеру АПЛ и Лиги 1 и прекратить показ своих игр в РФ.

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