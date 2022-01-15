Алексей Миранчук близок к тому, чтобы покинуть "Аталанту".

Итальянский "Дженоа" договорился с Алексеем Миранчуком о трансфере. 26-летний российский нападающий недоволен своим положением в "Аталанте" и хочет сменить клуб.

Об этом сообщает сайт выдающегося журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В ближайшие дни наставник "Дженоа" Андрей Шевченко скорее всего получит усиление в виде Миранчука.

Единственной преградой на пути к трансферу может стать тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини. Он должен оценить кадровый ресурс бергамасков, учитывая травмы и решить, отпустит ли он Миранчука.

Transfermarkt оценивает Алексея в 11 миллионов евро. Ранее Ди Марцио сравнил россиянина с Русланом Малиновским, который тоже выступает в "Аталанте".

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