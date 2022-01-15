Итальянский "Дженоа" договорился с Алексеем Миранчуком о трансфере. 26-летний российский нападающий недоволен своим положением в "Аталанте" и хочет сменить клуб.
Об этом сообщает сайт выдающегося журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В ближайшие дни наставник "Дженоа" Андрей Шевченко скорее всего получит усиление в виде Миранчука.
Единственной преградой на пути к трансферу может стать тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини. Он должен оценить кадровый ресурс бергамасков, учитывая травмы и решить, отпустит ли он Миранчука.
Transfermarkt оценивает Алексея в 11 миллионов евро. Ранее Ди Марцио сравнил россиянина с Русланом Малиновским, который тоже выступает в "Аталанте".
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.