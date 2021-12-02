Сергей Майборода-младший потерял родного человека летом 2019-го года.

Экс-полузащитник луганской "Зари" Сергей Майборода рассказал о начале военных действий на востоке Украины весной 2014-го, а также вспомнил, как боевики убили его отца в июле 2019-го.

24-летний футболист все рассказал в интервью для "Футбол 24".

"Мы видели, как вражеское войско заходило в Славянск. Помню, как света и связи не было. Даже еду не завозили. А еще ввели комендантский час и вокруг ходили вооруженные люди. Не говорю уже о свисте пуль над головой. Все шумело, страшно было. Все началось стремительно, сначала никто не понимал, что происходит. Просто был страх, все боялись. Со временем все стало проясняться: кто стреляет, кто виноват в этом, кто прав. Некоторые люди банально не хотели верить, воспринимали ложь за чистую монету. Я же видел зародыш войны собственными глазами и все понимал", - сказал Майборода.

Также спортсмен вспомнил своего отца, который погиб в 2019 году на Донбассе. Он был шофером санитарного автомобиля Hummer, в который боевики запустили ракетой. Его убили вблизи поселка Водяное - вместе с ним в авто находилась сержант Ирина Шевченко, которая тоже погибла. Погибший Майборода был тезкой сына и имел звание старшего матроса. Второго декабря ему бы исполнилось 50 лет.

"Мне больно, что Россия имеет отношение к смерти моего отца. Я находился в Запорожье в расположении молодежной команды "Зари". Как раз обедал, смотрю, телефон звонит. То был муж моей родной сестры. Сначала подумал, что перезвоню позже. А потом решил, что это может быть что-то серьезное. Поднял трубку и услышал, что отца убили", - вспомнил футболист.

"Я очень хотел бы, чтобы все это быстрее закончилось, чтобы больше никто не страдал и не погибал. Русские просто залезли в нашу страну. Сначала Крым забрали, потом пришли на Донбасс. Вообще не понимаю, зачем они это сделали и что здесь сейчас делают. Это не может длиться вечность. Надеюсь, что уже в ближайшее время все закончится", - добавил Майборода.

Майборода воспитанник луганской "Зари", затем выступал за "Авангард" и "Ужгород". Сейчас хавбек защищает цвета вышгородского "Диназа".

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Автор: Артем Будрин