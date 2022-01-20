Лукас Рангел переживает из-за военной агрессии России.

Бразильский футболист "Ворсклы" Лукас Рангел опасается нападения России на Украину. Нападающий очень переживает за свой контракт с полтавским клубом.

27-летний игрок проводил свой отпуск в Бразилии, где дал интервью местному изданию UOL Esporte. При этом Рангел путает некоторые вещи, заявляя, что в Харькове находятся российские войска.

"Прилетев в киевский аэропорт, я проехал три часа до своего города и увидел на улице солдат. Я такого никогда не видел, так как обычно не езжу по этому маршруту, но возле аэропорта видел много солдат.

Мы начали расспрашивать украинцев, правда ли, что может начаться война, но они говорят, что ничего не будет. Говорят, что если Россия нападет на Украину, это может спровоцировать мировую войну, так как вмешаются США. Но это правда, что в Харькове, недалеко от моего города, есть солдаты.

Читайте также"Это Россия, у нас много Наташ": московский ЦСКА опозорился, когда презентовал турецкого футболиста (фото)У меня есть друг в "Зените", и я спросил у него, что говорится по этому поводу в российской прессе. Он сказал мне, что это правда, что на границе с Украиной есть российские солдаты, но они планируют напасть на определенный регион, и, к сожалению, мой город (Полтава – прим.) находится в нем. Мы никогда не знаем, что может или не может произойти.

Был город, куда мы ездили играть очередной матч, но точного его названия я не помню, который весь был разрушен. Увидев такое, вам станет грустно. Мы приехали, потренировались, быстро вернулись в гостиницу, сыграли матч и отбыли в Полтаву. Если говорить о более отдаленных городах (очевидно, речь про неподконтрольные Украине территории Донбасса – прим.), некоторые из них разрушаются и медленно умирают. Украинцы говорили мне, что в Донецке каждый день гибнет солдат, что война продолжается. И "Шахтер" не думает возвращаться туда.

Нам, игрокам, интересно, что клуб сделает с нашими контрактами, если начнется война. Украинцы говорят, что мы потеряем наши договора и нас отправят обратно в наши страны. Это порождает сомнение, недоверие, но надо посмотреть, как страна выдержит эту ситуацию", - сказал Рангел.

Читайте такжеЗвездного футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилованиеДобавим, что в чемпионате Украины после первой части сезона 2021/22 "Ворскла" занимает пятое место. В активе полтавского клуба 33 набранных очка.

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