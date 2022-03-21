Экс-тренер сборной Украины вспомнил, как узнал о начале войны.

Знаменитый Андрей Шевченко заявил, что украинцы будут воевать до победы и защищать независимость до конца.

Цитирует "Шеву" Daily Mail.

"Я спал. Мне позвонили. Это была моя мама. Она ... Извини. Это непросто. Уверяю тебя. Она сказала: "Война началась". Мы не могли поверить, что Россия пойдет на такой шаг и начнет войну. Мы были шокированы. Ты чувствуешь каждую бомбу, которая попадает в землю, потому что дом дрожит. Вот такой вид сейчас имеет война. Та стадия, когда русские окружают город и просто бомбардируют. Они не останавливаются. Это безжалостно", - сказал Шевченко.

Он рассказал, что многие его родственники остаются в Украине.

"Они не дают украинскому народу шанса на гуманитарные коридоры. Моя мама там. Сестра тоже, как и дядя, тетя, двоюродный брат. Мои друзья - некоторые на передовой. Они стоят за нашу страну, свободу, выбор, гордость. Мы защищаемся, боремся. Мы должны. У нас нет выбора", - добавил Шевченко.

Легенда футбола заверил, что украинцы будут бороться до конца.

"Когда ты видишь людей на улице, которые идут без оружия, чтобы остановить танк - это сильно. Мы будем защищаться до конца. России здесь не рады. Я просто говорю правду".

"Джордан, мой старший сын, пошел со мной на протесты в Лондоне. Он знает, что происходит. Мне и моей семье тяжело, но знаю, как тяжело людям в Украине, которые постоянно боятся за свою жизнь", – признался Шевченко.

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