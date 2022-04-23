В 34-м туре чемпионата Англии встречались прямые конкуренты, которые ведут борьбу за попадание в топ-4. Лондонский "Арсенал" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.
37-летний Криштиану Роналду в этой игре забил свой сотый гол в рамках АПЛ. 84 гола он забил во время своего первого периода выступлений за "МЮ", еще 16 раз португалец отличился в текущем сезоне.
На 57-й минуте Бруно Фернандеш имел шанс сравнять счет, но хавбек "красных дьяволов" не забил пенальти, попав в штангу ворот.
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1
Голы: Тавареш, 3, Сака, 32 (с пенальти), Джака, 70 - Роналду, 34
Арсенал: Рэмсдейл - Соареш, Уайт, Габриэл, Тавареш - Эльнени, Джака - Сака (Холдинг 74), Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли 64) - Нкетиа
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Линделеф, Варан, Теллес - Мактоминей, Матич (Рашфорд 77) - Эланга (Лингард 77), Фернандеш (Мата 84), Санчо - Роналду
Несколько дней назад "МЮ" официально подтвердил, что у них в следующем сезоне будет тренером Эрик тен Хаг.
Чемпионат Англии: положение команд в Лиге
- Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити". В активе "горожан" 77 набранных очков.
- На второй позиции идет "Ливерпуль", в активе которого на один балл меньше.
- "Челси" набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место. "Арсенал" (60 очков) - на четвертом месте.
- "Тоттенхэм" имеет 57 очков, а "МЮ" - 54. При чем сыгранных матчей у "канониров" - 33, у "шпор" - 32, у "МЮ" - 34.