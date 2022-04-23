Бруно Фернандеш промахнулся с пенальти при счете 2:1.

В 34-м туре чемпионата Англии встречались прямые конкуренты, которые ведут борьбу за попадание в топ-4. Лондонский "Арсенал" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

37-летний Криштиану Роналду в этой игре забил свой сотый гол в рамках АПЛ. 84 гола он забил во время своего первого периода выступлений за "МЮ", еще 16 раз португалец отличился в текущем сезоне.

На 57-й минуте Бруно Фернандеш имел шанс сравнять счет, но хавбек "красных дьяволов" не забил пенальти, попав в штангу ворот.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1

Голы: Тавареш, 3, Сака, 32 (с пенальти), Джака, 70 - Роналду, 34

Арсенал: Рэмсдейл - Соареш, Уайт, Габриэл, Тавареш - Эльнени, Джака - Сака (Холдинг 74), Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли 64) - Нкетиа

Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Линделеф, Варан, Теллес - Мактоминей, Матич (Рашфорд 77) - Эланга (Лингард 77), Фернандеш (Мата 84), Санчо - Роналду

Несколько дней назад "МЮ" официально подтвердил, что у них в следующем сезоне будет тренером Эрик тен Хаг.

Чемпионат Англии: положение команд в Лиге