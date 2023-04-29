Криштиану Роналду забил 12 голов в 12 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

В пятницу, 28 апреля, был сыгран поединок 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами "Аль-Наср" и "Аль-Раед".

Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

"Аль-Наср" открыл счет в дебюте первого тайма - на 4-й минуте отличился знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду.

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Во втором тайме хозяева поля забили еще три мяча: отличились Абдулрахман Гариб, Мохаммед Маран и Абдулмаджид Аль-Сулайхим.

"Аль-Наср" - "Аль-Раед" - 4:0

Голы: Роналду, 4, Гариб, 55, Маран, 90, Аль-Сулайхим, 90+5

Обзор матча:

Стоит отметить, что эта победа позволила "Аль-Насру" прервать трехматчевую безвыигрышную серию.

В активе "Аль-Насра" 56 набранных очков за 25 сыгранных матчей. Команда занимает второе место в турнирной таблице первенства Саудовской Аравии. Лидирует в чемпионате "Аль-Иттихад", в активе которого 59 очков и на одну игру сыграно меньше. "Аль-Раед" с 26 баллами занимает 11-е место.

Криштиану Роналду сыграл в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 12 матчей и забил 12 голов.

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