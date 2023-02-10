В четверг, 9 февраля, в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии встречались футбольные клубы "Аль-Наср" и "Аль-Вахда".
Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу "Аль-Насра". Все голы в этой встрече забил звездный португальский нападающий Криштиану Роналду.
В первом тайме Роналду сначала и с левой стороны штрафной точно пробил в дальний угол, после чего он с противоположной стороны провернул то же самое, только в этот раз пробив в ближний угол.
На старте второй половины встречи португалец реализовал пенальти, а финальный мяч Роналду забил благодаря добиванию в пустые ворота.
"Аль-Вахда" - "Аль-Наср" - 0:4
Голы: Роналду, 21, 40, 53 пен, 61
"Аль-Вахда": Атийя, Курди (Аль-Джайзани, 76), Дуарте, Макки (Альджайзани, 62), Хаусауи, Фажр, Бакшуин, Анселмо, Аль-Гамди (Йода, 46), Родригеш (Аль-Исса, 74), Наджи (Нур, 63)
"Аль-Наср": Аль-Акиди, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 68), Маду, Аль-Амри, Конан (Абдулла, 76), Луис Густаво, Аль-Наджи (Аль-Сулайхим, 75), Аль-Хайбари (Аль-Хассан, 68), Роналду, Машарипов (Маран, 83), Гариб
Предупреждение: Йода (77)
Обзор матча:
Стоит отметить, что первый гол Роналду в этой игре стал историческим - этот гол стал 500-м для Криштиану в национальных первенствах.
Криштиану Роналду прокомментировал свой покер в матче с "Аль-Вахдой".
"Прекрасное чувство, что я забил четыре гола и достиг 500 голов в чемпионатах при очень солидной победе команды", - написал Роналду в своем Твиттере.
Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трех матчах, в которых записал в свой актив пять голов.