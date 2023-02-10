Криштиану Роналду забил свой 500-й гол в национальных первенствах.

В четверг, 9 февраля, в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии встречались футбольные клубы "Аль-Наср" и "Аль-Вахда".

Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу "Аль-Насра". Все голы в этой встрече забил звездный португальский нападающий Криштиану Роналду.

В первом тайме Роналду сначала и с левой стороны штрафной точно пробил в дальний угол, после чего он с противоположной стороны провернул то же самое, только в этот раз пробив в ближний угол.

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На старте второй половины встречи португалец реализовал пенальти, а финальный мяч Роналду забил благодаря добиванию в пустые ворота.

"Аль-Вахда" - "Аль-Наср" - 0:4

Голы: Роналду, 21, 40, 53 пен, 61

"Аль-Вахда": Атийя, Курди (Аль-Джайзани, 76), Дуарте, Макки (Альджайзани, 62), Хаусауи, Фажр, Бакшуин, Анселмо, Аль-Гамди (Йода, 46), Родригеш (Аль-Исса, 74), Наджи (Нур, 63)

"Аль-Наср": Аль-Акиди, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 68), Маду, Аль-Амри, Конан (Абдулла, 76), Луис Густаво, Аль-Наджи (Аль-Сулайхим, 75), Аль-Хайбари (Аль-Хассан, 68), Роналду, Машарипов (Маран, 83), Гариб

Предупреждение: Йода (77)

Обзор матча:

Стоит отметить, что первый гол Роналду в этой игре стал историческим - этот гол стал 500-м для Криштиану в национальных первенствах.

Криштиану Роналду прокомментировал свой покер в матче с "Аль-Вахдой".

"Прекрасное чувство, что я забил четыре гола и достиг 500 голов в чемпионатах при очень солидной победе команды", - написал Роналду в своем Твиттере.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трех матчах, в которых записал в свой актив пять голов.

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