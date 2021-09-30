Великому форварду покорилась еще одна вершина.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вышел на поле в матче Лиги чемпионов против "Вильярреала" и установил новый рекорд турнира.

Как сообщает Opta, для португальца это 178-й матч в Лиге чемпионов.

Он обошел экс-вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса, который провел 177 матчей в турнире.

Напомним, что Роналду также является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. На его счету 136 забитых мячей.

В матче с "Вильярреалом" португалец, к слову, забил победный гол на пятой добавленной минуте ("МЮ" выиграл 2:1).

Криштиану Роналду: недавние рекорды

Автор: Антон Дударь