Криштиану Роналду / фото REUTERS
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вышел на поле в матче Лиги чемпионов против "Вильярреала" и установил новый рекорд турнира.
Как сообщает Opta, для португальца это 178-й матч в Лиге чемпионов.
Он обошел экс-вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса, который провел 177 матчей в турнире.
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Напомним, что Роналду также является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. На его счету 136 забитых мячей.
В матче с "Вильярреалом" португалец, к слову, забил победный гол на пятой добавленной минуте ("МЮ" выиграл 2:1).
Криштиану Роналду: недавние рекорды
- В начале года Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 760 мячей в официальных матчах.
- На Евро-2020 Роналду установил сразу три великих рекорда.
- В сентябре форвард побил мировой рекорд по голам за сборные - на его счету 111 голов за Португалию.