Звездный португалец хочет принять участие в Евро-2024.

Звездный экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду принял решение относительно своего будущего в национальной сборной Португалии.

По информации издания Correio da Manha, именитый форвард планирует продолжить свои выступления в составе португальской сборной. Роналду надеется, что, несмотря на свой 37-летний возраст, будет и в дальнейшем полезен национальной команде своей страны.

Сообщается, что Роналду признал, что сейчас находится не в самой лучшей своей форме. Однако считает, что дело исключительно в отсутствии нормальной предсезонной подготовки.

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Криштиану Роналду мотивирует возможность сыграть за Португалию на Евро-2024 в Германии.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Португалии одержала победы в стартовых двух турах мундиаля: против Ганы (3:2) и Уругвая (2:0). В третьем туре португальцы сенсационно усутпили Южной Корее (1:2), однако это поражение никак не помешало выйти им в плей-офф турнира с первого место.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия разгромила Швейцарию (6:1). Однако в 1/4 финала португальцы сенсационно проиграли сборной Марокко и вылетели с турнира.

Добавим, что Роналду начал ЧМ-2022 в стартовом составе Португалии, однако в матчах плей-офф против Швейцарии и Марокко звездный форвард выходил со скамейки запасных.

На мундиале в Катаре Роналду отличился только одним забитым голом - в первом туре против сборной Ганы.

Криштиану Роналду: карьера в сборной Португалии

За национальную сборную Португалии Роналду провел 196 матчей, что является лучшим результатом за всю историю сборных. Он сыграл на 13 турнирах и забивал на каждом из них.

Роналду забил 118 голов за сборную Португалии. Это рекордный показатель в истории футбола.

На ЧМ-2022 Криштиану покорился исторический рекорд - он стал первым футболистом, который забивал хотя бы один гол на пяти разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

С национальной командой португалец выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

Роналду признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола.

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