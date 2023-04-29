"Рома" и "Милан" остались на своих позициях в турнирной таблице Серии А.

В субботу, 29 апреля, состоялся центральный поединок 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались "Рома" и "Милан".

Встреча проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась вничью со счетом 1:1.

Матч не порадовал зрителей обилием голевых моментов: до обмена забитыми мячами в компенсированное время команды ни разу не били в створ ворот.

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В первой половине встречи хороший шанс забить гол был у полузащитника "волков" Лоренцо Пеллегрини и центрбека "россонери" Фикайо Томори, но оба футболиста не сумели реализовать возможность.

На 90+3-й минуте "Рома" вышла впереде благодаря голу Тэмми Абрахама. Однако спустя три минуты гол в составе "Милана" забил Алексис Салемакерс и установил финальный счет на табло.

"Рома" - "Милан" - 1:1

Голы: Абрахам, 90+3 - Салемакерс, 90+7

"Рома": Руй Патрисиу, Челик, Манчини, Кумбула (Бове, 15; Камара, 89), Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти (Эль-Шаарави, 46), Абрахам

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер (Калулу, 73), Томори (Тиав, 46), Эрнандес, Крунич, Беннасер (де Кетеларе, 73), Браим Диас (Салемакерс, 56), Тонали, Рафаэл Леау, Жиру (Ориги, 88)

Предупреждения: Томори (15), Матич (24), Рожер (71), Крунич (75), Кристанте (83)

Обзор матча:

После 32 туров "Рома" осталась на пятой позиции в турнирной таблице Серии А, а "Милан" идет на четвертой строчке, при этом количество очков одинаковое - по 57.

В следующем туре чемпионата Италии "Рома" сыграет против "Монцы", а "Милан" встретится с "Кремонезе". Оба матча состоятся 3 мая.

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