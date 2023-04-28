"Рома" и "Милан" встретятся в центральном матче 32-го тура итальянской Серии А.

В субботу, 29 апреля, состоится центральный поединок 32-го тура итальянской Серии А, в котором "Рома" сыграет против "Милана".

Встреча пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме. Главным арбитром матча назначен Даниэле Орсато.

"Милан" и "Рома" ведут отчаянную борьбу за место в топ-4 по итогам этого сезона Серии А, которое позволит команде попасть в Лигу чемпионов.

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Перед матчем 32-го тура "Милан" идет на 4-й строчке, "Рома" - пятая. У обоих команд по 56 набранных очков.

В поединке прошлого тура "Милан" уверенно обыграл "Лечче" на своем поле со счетом 2:0. Оба мяча в составе "россонери" забил португальский форвард Рафаэл Леау.

"Рома", в свою очередь, в прошлом туре потерпела фиаско в поединке против "Аталанты" (1:3).

Поединок "Милана" и "Ромы" в первом круге текущего сезона чемпионата Италии получился очень зрелищным и завершился со счетом 2:2. В составе римлян забивали Роджер Ибаньез и Тэмми Абарахам, за "россонери" забивали Побега и Калюлю.

Рома - Милан: прогноз

Букмекеры считают, что команды имеют равные шансы на победу в этом противостоянии.

Так, коэффициент на триумф подопечных Стефано Пиоли - 2,85. Победа "Ромы" оценивается коэффициентом 2,80. Ничья - 3,05.

По мнению аналитиков, матч "Рома" - "Милан" не будет слишком результативным: тотал больше 2,5 мяча идет за 2,50, а тотал меньше 2,5 мяча - за 1,58.

Ставки на гол "Милана" принимаются с коэффициентом 1,44. Гол римлян доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,42. Поставить на "обе забьют" можно за 2,03.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 6,20.

Рома - Милан: трансляция

На территории Украины центральный матч 32-го тура Серии А "Рома" - "Милан" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, "Милан" является действующим чемпионом Италии по футболу.

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