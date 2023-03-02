Лучший результат среди украинцев показал Антон Дудченко.

В четверг, 2 марта, в чешском Нове-Место завершился мужской спринт в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бе. На 30 секунд от него отстал его брат Тарьей Бе, который занял второе место.

Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, отставший от лидера более чем на минуту.

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Лучший результат среди украинцев показал Антон Дудченко, завершивший спринт на 17 строчке и показавший второй лучший личный результат на этапах Кубка мира.

Также в зачетную зону забежали Дмитрий Пидручный и Артем Прима, у них 32 и 35 места соответственно.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Нове-Место

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0) 22:39.6

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +30.0

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+1) +1:15.2

4. Эндре Стремсгайм (Норвегия, 0+0) +1:17.9

5. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+1) +1:25.1

...

17. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:08.3

32. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+1) +2:36.7

35. Артем Прима (Украина, 1+0) +2:40.6

43. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:50.1

75. Денис Насыко (Украина, 2+0) +4:02.0

Отметим, что данный спринт - первый старт биатлонистов после чемпионата мира.

Добавим, что в пятницу, 3 марта, программа этапа Кубка мира в Нове-Место продолжится женской спринтерской гонкой. Начало - в 17:20 по киевскому времени.

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