УЕФА предложил сделать игру квалификации ЧМ-2022 двойного назначения.

УЕФА предложил УАФ провести полуфинальный стыковой матч отбора к ЧМ-2022 Шотландия - Украина не 7 июня, а 31 мая или 1 июня.

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Скорее всего, украинская сторона выберет датой проведения поединка 1 июня, поскольку и один дополнительный день подготовки играет важную роль. Украинские легионеры сборной Украины смогут прибыть в расположение национальной команды лишь 22-23 мая.

Кроме этого, УЕФА предложил сделать этот матч двойного назначения, чтобы его результат засчитался и в квалификации ЧМ-2022, и в Лиге наций (матч Шотландия – Украина в этом турнире до начала вторжения России был запланирован на 7 июня – прим.).

Заметим, в июне сборная Украины должна провести еще два матча Лиги наций – 4 июня в гостях в Ирландии и 11 июня дома с Арменией.

Если в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Украина победит Шотландию, то в финале сыграет против Уэльса. В случае попадания на чемпионат мира в Катар Украина выступит в группе В, куда также попали Иран, США и Англия.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это первый мундиаль в истории, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.

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