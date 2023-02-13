Матч Кубка Шотландии привлек внимание общественности благодаря скандальному инциденту.

В воскресенье, 12 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Шотландии, в котором встречались "Рейнджерс" и "Партик Тисл".

Этот матч привлек внимание общественности необычным эпизодом. Матч едва не был омрачен скандалом, после того как игрок "рейнджеров" проигнорировал фэйр-плей со стороны соперника и забил гол.

Началось все с того, что один из футболистов "Рейнджерс" оказался на газоне в результате нарушения, но рефери фол не увидел. Хозяева выбили мяч за пределы поля, после чего защитник "Партик Тисл" собирался вернуть по правилам фэйр-плей, но игрок "Рейнджерс" Малик Тилллман отобрал мяч и забил гол в ворота соперника. Этот эпизод спровоцировал потасовку на поле.

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Страсти погасил главный тренер "Рейнджерс" Майк Бил, который дал указания своим футболистам пропустить соперника и дать забить ответный мяч. В итоге "Партик Тисл" сравнял счет.

— Viaplay Sports UK (@ViaplaySportsUK) February 12, 2023

Поединок завершился победой "Рейнджерс" со счетом 3:2. Таким образом, "рейнджеры" вышли в следующий раунд Кубка Шотландии по футболу.

Добавим, что этот инцидент напомнил скандал с участием форварда донецкого "Шахтера" Луиса Адриано, который в 2012 году схожим образом нарушил правила фэйр-плей в матче Лиги чемпионов против "Норшелланна". Тогда футболисты "Шахтера" не позволили датчанам забить в ответ, чем навлекли огромную волну критики футбольного сообщества.

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