ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

В субботу, 11 ноября, в рамках 12-го тура французской Лиги 1 "Реймс" принимал ПСЖ.

Игра проходила на стадионе "Огюст Делон" и завершилась разгромной победой парижского гранда.

Главным героем этого поединка стал нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. 24-летний форвард забил все три гола парижан в этой игре.

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Первый мяч Мбаппе забил на 3-й минуте, отличившись после передачи Усмана Дембеле. На 59-й минуте Килиан удвоил преимущество парижан, забив после передачи Карлоса Солера. Точку в разгроме "Реймса" Мбаппе поставил на 82-й минуте. Ассистировал ему Бредли Барколя.

"Реймс" - ПСЖ - 0:3

Голы: Мбаппе 3, 59, 82

"Реймс": Диуф, Абдельхамид, Окуму, Агбаду, Смет (Уилсон-Эсбранд), Ричардсон (Диаките), Матусива, Фоке (Кадра), Мунеци, Дарами (Диакон), Ито

ПСЖ: Доннарумма, Шкриньяр, Маркиньос, Мукиеле, Солер (Эрнандес), Руис, Заир-Эмери, Дембеле (Барколя), Ли Кан Ин (Ндур), Мбаппе, Рамуш (Витинья)

Предупреждения: Абдельхамид

Обзор матча:

ПСЖ набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. "Реймс" с 20 баллами идет на 4-й строчке.

В следующем туре чемпионата Франции ПСЖ сыграет против "Монако", а "Реймс" померяется силами с "Ренном".

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