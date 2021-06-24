В плей-офф Лиги чемпионов и других турниров больше не будет правила выездного гола.

УЕФА принял решение отменить правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

Правило будет отменено уже начиная с сезона 2021-2022.

С нового сезона в матчах плей-офф, в которых команды забьют одинаковое количество голов по итогам двух встреч, им придется продолжить борьбу в овертайме. В случае если победитель не будет определен за два тайма по 15 минут, то команды ждет серия пенальти.

К изменениям УЕФА подтолкнуло то, что фактор чужого поля в наши дни не имеет такого большого значения, как раньше.

В УЕФА сообщили, что с 1970-х годов статистика свидетельствует о тенденции к сокращению разрыва между процентом домашних и выездных побед (с 61% дома и 19% в гостях до 47% и 30%), а также средним количеством домашних и выездных голов (с 2,02 и 0,95 до 1,58 и 1,15).

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Правило выездного гола: справка

Правило выездного гола впервые было введено в 1965 году в Кубке обладателей кубков, чтобы избежать переигровок или и вовсе подбрасывания монетки для определения победителя. Через два года оно распространилось и на Кубок европейских чемпионов.

Правило выездного гола заключается в том, что при равном счете по сумме двух встреч в плей-офф дальше проходит команда, игроки которой забили больше мячей на поле соперника.

Например, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ прошел "Баварию" в 1/4 финала как раз за счет правила выездного гола (победа 3:2 в гостях и поражение 0:1 дома). А в 1/8 финала "Ювентус" по этому же правилу вылетел от "Порту" (1:2 в гостях и 3:2 в овертайме дома).

Наиболее противоречивым правило выездного гола выглядело в ситуациях, когда оба матча завершались вничью и дальше проходила команда, больше забившая в гостях. Совсем абсурдно это выглядело в полуфинале ЛЧ 2002-2003, когда "Милан" и "Интер" на домашнем для обеих команд стадионе "Сан-Сиро" сыграли 0:0 и 1:1, а дальше прошли "россонери".

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Автор: Антон Дударь