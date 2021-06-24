УЕФА принял решение отменить правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.
Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.
Правило будет отменено уже начиная с сезона 2021-2022.
С нового сезона в матчах плей-офф, в которых команды забьют одинаковое количество голов по итогам двух встреч, им придется продолжить борьбу в овертайме. В случае если победитель не будет определен за два тайма по 15 минут, то команды ждет серия пенальти.
К изменениям УЕФА подтолкнуло то, что фактор чужого поля в наши дни не имеет такого большого значения, как раньше.
В УЕФА сообщили, что с 1970-х годов статистика свидетельствует о тенденции к сокращению разрыва между процентом домашних и выездных побед (с 61% дома и 19% в гостях до 47% и 30%), а также средним количеством домашних и выездных голов (с 2,02 и 0,95 до 1,58 и 1,15).
Читайте такжеВ УЕФА задумали еще одну реформу Лиги чемпионов: что хотят изменить
Правило выездного гола: справка
- Правило выездного гола впервые было введено в 1965 году в Кубке обладателей кубков, чтобы избежать переигровок или и вовсе подбрасывания монетки для определения победителя. Через два года оно распространилось и на Кубок европейских чемпионов.
- Правило выездного гола заключается в том, что при равном счете по сумме двух встреч в плей-офф дальше проходит команда, игроки которой забили больше мячей на поле соперника.
- Например, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ прошел "Баварию" в 1/4 финала как раз за счет правила выездного гола (победа 3:2 в гостях и поражение 0:1 дома). А в 1/8 финала "Ювентус" по этому же правилу вылетел от "Порту" (1:2 в гостях и 3:2 в овертайме дома).
- Наиболее противоречивым правило выездного гола выглядело в ситуациях, когда оба матча завершались вничью и дальше проходила команда, больше забившая в гостях. Совсем абсурдно это выглядело в полуфинале ЛЧ 2002-2003, когда "Милан" и "Интер" на домашнем для обеих команд стадионе "Сан-Сиро" сыграли 0:0 и 1:1, а дальше прошли "россонери".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram