"Эвертон" возглавил бывший тренер "Бернли" Шон Дайч.

Известный английский специалист Шон Дайч назначен новым главным тренером "Эвертона".

Об этом ливерпульский клуб объявил на своем официальном сайте. Дайч заменит на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Сообщается, что Дайч подписал контракт с "ирисками" на два с половиной года.

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Свой первый матч на посту тренера "Эвертона" наставник проведет в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала". Игра состоится в субботу, 4 февраля.

Последним место работы Дайча был "Бернли", который сейчас выступает в Чемпионшипе.

Дайч являлся рекордсменом среди всех действующих наставников клубов АПЛ по продолжительности работы в элитном дивизионе.

Тренер возглавил "Бернли" еще осенью 2012 года и стал главным создателем одного из самых успешных периодов в истории клуба. Дайч дважды вывел команду в Премьер-лигу (2013 и 2016), под его руководством "Бернли" завоевал путевку в еврокубки впервые за 51 год.

Напомним, цвета "Эвертона" защищает украинский футболист Виталий Миколенко. За период работы Фрэнка Лэмпарда украинец закрепился в основном составе "Эвертона". За это время Виталий сыграл в 35 матчах "ирисок" во всех турнирах.

Насколько будет доверять Миколенко место в основном составе "Эвертона" Шон Дайч покажет время.

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